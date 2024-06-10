Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 12 Zanlı Gözaltına Alındı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda il merkezinde yapılan operasyonlarda kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 9 işyeri, 4 ev ve 4 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 42 cep telefonu, 225 kilogram nargile tütünü, 15 bin 850 tıbbi ürün, 3 bin 800 doldurulmuş makaron, 17 bin 400 boş makaron, 1850 paket sigara, 495 elektronik sigara likidi, 190 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.