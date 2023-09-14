Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da polisin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçakçılık ürünü ele geçirildi.

Konya'da polisin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 ev ve 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 73 akıllı kol saati, 15 elektronik sigara likiti ile 11 bin 800 makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 345 paket sigara ve 182 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkındaki işlemler devam ediyor.