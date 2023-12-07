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Konya'da Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

7 Aralık 2023 09:35 Son Güncelleme: 09:36 Abone Ol

Konya'da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin 457 kaçak tıbbi ürün, 756 paket tütsü ve oda-araba kokusu ele geçirildi. Ayrıca Karatay ilçesinde yapılan çalışmalarda 14 kaçak cep telefonu bulundu ve 3 şüpheli gözaltına alındı.