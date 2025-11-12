Konya'da Kaçak Tütün Sevkiyatı Durduruldu
Karatay ilçesinde yapılan operasyonda, sahte belgesiyle tütün taşıyan tırda 12 bin 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde durdurulan tırda 12 bin 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırla kaçak tütün sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, sevkiyatın gerçekleştirildiği tırı durdurarak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleriyle arama yaptı.
Sahte tütün taşıma belgesiyle sevkiyatın yapıldığı tespit edilen tırda 12 bin 920 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel