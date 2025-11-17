Haberler

Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Elektronik Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

Akşehir'de düzenlenen operasyon sonucu kaçak tütün ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1600 elektronik sigaraya, 1600 elektronik sigara kitine, 10 bin tek dal sigaraya, 500 paket gümrük kaçağı sigaraya, 15 kilogram kıyılmış tütüne ve 300 pipo tütününe el konuldu.

Gözaltına alınan H.İ.S. ve R.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
