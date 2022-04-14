Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretilen ve kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1 milyon 539 bin kaçak makaron, 585 kilogram bandrolsüz tütün, 158 bin 200 doldurulmuş sigara, 3 bin 398 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 2 bin 652 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

AA / Savaş Güler - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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