Konya'da Kaçak İçki ve Etil Alkol Operasyonu

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda kaçak 40 litre içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı haksız kazanç ve rekabetin önüne geçmek, devletin vergi kayıplarını önlemek ve halkın sağlığını tehlikeye atanları engellemek için sahte içki üreten ve gümrük kaçağı içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Alkollü içki kaçakçılığına ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonda Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il merkezinde 3 ikamet ve bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 40 litre alkollü içki, 15 litre etil alkol, 7 adet alkol kiti ve 28 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA