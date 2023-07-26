Konya'da Kaçak Akaryakıt ve Sigara Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da yapılan operasyonda, Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt aktarımı yapılırken, 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, Merkez Karatay ilçesinde bir araçta 2 bin 225 paket kaçak sigara bulundu. Operasyonlar sonucunda 2 kişi 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı.