Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuş ve Değirmenaltı mahallelerinde enerji ve iletim hattı kablosu hırsızlığının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında belediye işçisi olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.T'nin (47) ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 70 kilogram yanmış bakır tel, elektrik, trafo malzemeleri, demir kesme makası ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden A.T. ile gözaltına alınan M.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ş. serbest bırakıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Çavuş, Hüyük, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title