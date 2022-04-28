Konya'da jandarmadan bayram öncesi helikopterli trafik denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da jandarmadan bayram öncesi helikopterli trafik denetimi

AA - Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da jandarmadan bayram öncesi helikopterli trafik denetimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya-Çumra-Bozkır-Hadim güzergahında havadan trafik denetimi yapıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya-Çumra-Bozkır-Hadim güzergahında havadan trafik denetimi yapıldı.

Jandarma ekipleri, bayram öncesi trafik yoğunluğu nedeniyle trafik kazalarının azaltılabilmesi ve önüne geçilebilmesi amacıyla denetimlerini arttırdı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Çumra, Bozkır ve Hadim İlçe Jandarma komutanlıkları asayiş-trafik ekiplerince, belirlenen uygulama noktalarında Jandarma Genel Komutanlığınca tahsis edilen helikopter ile havadan trafik denetimi icra edildi.

Denetim esnasında ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kara yolunda zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketlerde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirildi.

Karayolundaki uygulama noktasında ise ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılarda bulunuldu.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bayram, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title