Konya'da jandarmadan bayram öncesi helikopterli trafik denetimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya-Çumra-Bozkır-Hadim güzergahında havadan trafik denetimi yapıldı.

Jandarma ekipleri, bayram öncesi trafik yoğunluğu nedeniyle trafik kazalarının azaltılabilmesi ve önüne geçilebilmesi amacıyla denetimlerini arttırdı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Çumra, Bozkır ve Hadim İlçe Jandarma komutanlıkları asayiş-trafik ekiplerince, belirlenen uygulama noktalarında Jandarma Genel Komutanlığınca tahsis edilen helikopter ile havadan trafik denetimi icra edildi.

Denetim esnasında ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kara yolunda zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketlerde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirildi.

Karayolundaki uygulama noktasında ise ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılarda bulunuldu.