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Konya'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Konya'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatı'nın güvenlik ve kamu hizmetinde öncü olduğunu vurguladı. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ise jandarmanın milletin huzuru ve güvenliği için önemli hizmetler yaptığını belirtti.

Konya'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vahdettin Özkan da Türk Jandarma Teşkilatı'nın, güvenliğin ve kamu hizmetinin icra edilmesinde öncü olduğunu aktardı.

Jandarmanın, ulaştığı potansiyelle önleyici kolluk faaliyetini yerine getirdiğini aktaran Özkan, "Jandarma Teşkilatı, asayiş ve güvenlik hizmetleriyle, memleketin birliği ve bütünlüğünü noktasında önemli bir misyonu olmuştur. Terörle mücadele başta olmak üzere, sınırların korunması ve demokratik değerlerin muhafazası yönünde nitelikli bir misyonu yerine getirmektedir" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, jandarmanın, milletin huzuru ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle, milletin her zaman takdirini kazandığını söyledi.

Özkul, jandarma olarak, milletin bu teveccühünün bilincinde hareket ettiklerini, var olan bu sevgi bağını daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığında olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan şiir yarışmasında dereceye giren Doğanhisar Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Can Kalem'e ödül verildi.

Daha sonra davetliler, özel eğitimli ve hassas burunlu narkotik köpek timlerinin gösterisini izledi.

Program, Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona erdi.

Törenin ardından davetliler ve protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki stantları gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Vahdettin Özkan Jandarma Konya Güvenlik Politika Güncel Haberler

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