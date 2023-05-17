Konya'da jandarma ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
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Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki Kayhüyük İlkokulunda öğrenim gören 48 öğrenciye, yolcu güvenliği, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımına ilişkin trafik eğitimi verdi.
Eğitimin ardından jandarma ekipleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Kaynak: AA / Güncel