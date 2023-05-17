Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da jandarma ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Konya'da jandarma ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Güncel Haberler

Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki Kayhüyük İlkokulunda öğrenim gören 48 öğrenciye, yolcu güvenliği, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımına ilişkin trafik eğitimi verdi.

Eğitimin ardından jandarma ekipleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Konya Seçim Sonuçları
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Konya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title