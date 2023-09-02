Konya'da Jandarma ekipleri dron destekli denetimlerini artırdı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Derebucak-Serik ilçeleri güzergahlı Yeni Konya-Antalya Karayolunun ulaşıma açılmasının ardından jandarma trafik ekiplerinin denetim ve kontrolleri sıklaştırıldı.

Demirkapı Tüneli'nin tamamlanıp yeni kara yolunun hizmete açılması sonrasında Konya ve Antalya yönüne her iki istikamette de artış gösteren araç yoğunluğu üzerine Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri yol uygulamalarını daha da artırdı. Jandarma timleri kara yolunda yaptığı dronlu denetimlerle havadan da kara yolundaki ulaşımı mercek altına aldı. Jandarmanın sorumluluk bölgelerinde trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliği ile sürücülerin kara yolunda güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Beyşehir'in Üstünler kavşağında dronla uygulama yapan jandarma trafik timleri, sürücülerin emniyet kemeri, araçta cep telefonu kullanımı ile hatalı sollama yapıp yapmadığını havadan tespit etti.

Havadan alınan görüntülerde trafik kuralı ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri uygulama noktasında durduran ekipler, kimi sürücüleri uyarırken bazıları hakkında da işlem yaptı.