Şehit Uzman Çavuşun Oğlu Kaan İçin Sünnet Töreni Düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın görev aracı sünnet arabası olarak kullanıldı. Kaan, babasının mezarı başında dua etti. Törene aile yakınları ve davetliler katıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi.
Çocuk için süslenen İlçe Jandarma Komutanlığının görev aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi.
Konvoyla şehidin defnedildiği Akyol Mezarlığı'na giden Kaan, babasının mezarı başında dua etti.
Sünnet törenine Koyuncu ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.