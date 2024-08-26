Üye Girişi
Haberler

Şehit Uzman Çavuşun Oğlu Kaan İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın görev aracı sünnet arabası olarak kullanıldı. Kaan, babasının mezarı başında dua etti. Törene aile yakınları ve davetliler katıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu'nun oğlu Kaan için sünnet töreni düzenlendi.

Çocuk için süslenen İlçe Jandarma Komutanlığının görev aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi.

Konvoyla şehidin defnedildiği Akyol Mezarlığı'na giden Kaan, babasının mezarı başında dua etti.

Sünnet törenine Koyuncu ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Jandarma Sünnet konya Güncel Haberler

Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Kulu, Kadınhanı 26-27 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Aksu, Gazipaşa, Finike 26-27 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Kozan, Karataş 26-27 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! 10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel müfredatta hangi konular var? 10. Sınıf konuları! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Oğuzeli, Araban 26-27 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Siyah Giyen Adamlar 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Siyah Giyen Adamlar 4 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title