Konya'da İzinsiz Kurulan Hayvan Pazarında Hijyen Sorunu

Konya'da İzinsiz Kurulan Hayvan Pazarında Hijyen Sorunu
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Karatay ilçesinde besiciler tarafından izinsiz olarak kurulan hayvan pazarında, kurbanlık hayvanlar hijyenik olmayan şartlarda kesildi. Belediyeler, Kurban Bayramı öncesi belirledikleri resmi kesim yerlerini duyurmasına rağmen, bu duruma rağmen hayvan satışları devam etti.

KONYA'da besiciler tarafından TIR ve kamyonların bekleme yerine izinsiz olarak kurulan hayvan pazarında, kurbanlıklar, hijyen olmayan ortamda kesildi.

Konya'da Kurban Bayramı öncesi belediyeler hayvan pazarı ile kesim yapılacak yerleri belirleyip, duyurdu. Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, besiciler tarafından TIR ve kamyonların bekleme yerine izinsiz olarak hayvan pazarı kurulup, kurbanlık hayvan satışı yapıldı. Kurbanlığını alan kişilerden bazıları da aldıkları yerde hijyen olmayan ortamda hayvanlarını kestirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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