Konya'da İtfaiye Merkezleri İnşaatı Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ve Yunak ilçelerindeki itfaiye merkezlerinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. İtfaiye merkezleriyle Konya'nın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram ve Yunak ilçelerindeki itfaiye merkezlerinin inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak yaptıkları yatırımlarla hem ilçelerin hem de büyükşehir sorumluluğundaki mahallelerin standardını daha da yükseltmek amacıyla yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Konya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için ihtiyaç olan yerlere itfaiye merkezleri yaptıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Yeni merkez ve ekipmanlarla itfaiyemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Meram'a bağlı Gödene Mahallemize ve Yunak ilçemize kazandıracağımız itfaiye merkezlerinin inşaatları da süratle devam ediyor. Yeni itfaiye merkezlerimizle olmasını hiç istemediğimiz yangınlar başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı hızlı ve etkin şekilde müdahale etme kabiliyeti kazanıyoruz. Maliyeti 18 milyon lirayı bulan iki itfaiye merkezimizin inşaatında sona yaklaştık. En kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız inşallah. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."