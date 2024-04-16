Konya'da İtfaiye Ekipleri Ağaca Asılı Kalan Kuşu Kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağacın dalında asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Seydişehir Kaymakamlığı bahçesinde bulunan çam ağacında ayağına ip dolanarak asılı kalan kuşu gören kaymakamlık çalışanları kuşu kurtarmak için seferber oldu.

Kendi imkanları ile tek ayağından iple asılı olan kuşu kurtaramayan kaymakamlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuşu asılı kaldığı daldan kurtararak doğal hayatına bıraktı.