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Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyip tatile giden fizyoterapist ile rapor konusunda yardım eden doktor ve hemşireye hapis cezası

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Konya'da bir fizyoterapist, işverenine hasta olduğunu söyleyerek 4 gün iş göremez raporu alarak tatile gitmiş, rapor konusunda kendisine yardım ettiği öne sürülen doktor ve hemşire de suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmıştır.

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyip 4 gün iş göremez raporu alarak tatile giden fizyoterapist ile rapor konusunda kendisine yardım ettiği öne sürülen doktor ve hemşireye 5'er ay hapis verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan ve iş göremez raporu alarak tatile giden sanık S.U. "görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme" suçundan 5 ay hapse çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatına hükmettiği S.U. hakkında, verilen hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

S.U'ya rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen sanıklardan doktor Ö.T.Ç. ile hemşire E.T'ye de "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

Heyet, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatına karar verirken, bu kişiler hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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