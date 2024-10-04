Üye Girişi
Haberler

Konya'da İsrail Saldırılarına Protesto

Konya'da İsrail Saldırılarına Protesto
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi. Kültür Park'ta toplanan grup, İsrail'in bölgedeki hedeflerini kınadı ve Filistin için destek yürüyüşü düzenledi.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Konya'da protesto edildi.

Kültür Park'ta toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, İsrail'in hedefinde tüm bölge olduğunu ve Filistin'in ardından şimdi Lübnan'a saldırdığını anımsattı.

Filistin'in insanlığın, umudun ve vicdanın kalesi olduğunu vurgulayan Demirel, "Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayrağını asacağız. Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananların ve mazlumlarındır. Emperyalizme ve siyonizme asla geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi savaşa ve kaosa teslim etmeyeceğiz. Mezarlardan yükselen baharla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, siyonizmin yıkamadığı duvarları siyonizmi yıkarak aşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Politika Filistin 3-sayfa Güncel Lübnan İsrail konya

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM? SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?
title