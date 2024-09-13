Konya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kentteki çeşitli STK'lar tarafından organize edilen program kapsamında vatandaşlar, cuma namazının ardından Mevlana Meydanı'nda toplandı.

Burada Eygi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.