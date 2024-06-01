Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Konya'da, Evrensel Hafızlar Derneği üyelerince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mevlana Meydanı'nda ikindi namazına müteakip toplanan dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Evrensel Hafızlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde telafisi olmayan acılar ve eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Filistin'de 75 yılı aşkındır devam eden sistematik zulüm ve katliamın, artık soykırıma dönüştüğünü belirten Yılmaz, "Kana, talana, işgale doymayan siyonistler, her geçen gün Filistin'de işgali genişletmeye devam etmektedir." dedi.

Yılmaz, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere Filistin'in asıl sahiplerine yönelik her türlü hak ihlalleri yapıldığını dile getirdi.

Gazze'nin, son saldırılarla dünyanın en büyük mezarlığına dönüşmek üzere olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İsrail, hiçbir ayrım yapmadan hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere dahi havadan ve karadan saldırmakta, katliamlarına devam etmektedir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç asla kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. Başta İslam dünyası olmak üzere, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, bu siyonist vahşet durdurulmalıdır."