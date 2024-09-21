Üye Girişi
Haberler

Konya'da İşitme Engelli Salih S. Kendini Bıçaklayarak Ağır Yaralandı

Konya'da İşitme Engelli Salih S. Kendini Bıçaklayarak Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 62 yaşındaki işitme engelli Salih S., bıçakla kendini karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Salih S.'nin durumu ağır. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen işitme engelli Salih S. (62), eline geçirdiği bıçakla kendini karnından yaraladı. Karnında saplı bıçakla hastaneye kaldırılan Salih S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi 152308 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 3 kız kardeşi ve yeğeni ile aynı evde kalan ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen işitme engelli Salih S., eline geçirdiği bıçağı bir anda karnına sapladı. Kanlar içinde kalan Salih S. için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Salih S., karnına saplı bıçakla, eve gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duruma ağır olan ve entübe edilen Salih S., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Seydişehir Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Polis Konya

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });