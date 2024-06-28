Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobil direğe çarparak devrildi ve sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Aynı zamanda serviste bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 42 ABC 555 plakalı silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, Hacıakif Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, C.K'nin kullandığı 16 KBV 02 plakalı otomobille çarpıştı.
Direğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü C.K. ve araçtaki R.K. ile midibüsteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.