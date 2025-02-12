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Konya'da İş Yerine Tabancayla Ateş Açıldı, 3 Şüpheli Gözaltında

Konya'da İş Yerine Tabancayla Ateş Açıldı, 3 Şüpheli Gözaltında
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesi olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akabe Mahallesi'nde arzuhalcilik yapılan bir iş yerine tabancayla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda iş yerine 3 merminin isabet ettiği, olay yerinde 3 mermi kovanının bulunduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, İ.C, İ.A. ve M.E.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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