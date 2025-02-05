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Konya'da İş Yerinde Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'da İş Yerinde Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir işyerinde sobanın alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi, ancak dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Bozkır Yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesinde A.T, demir atölyesinde sobayı yakmak isterken sobanın alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken iş yerinde hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen A.T, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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