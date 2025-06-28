Konya'da İş Yerinde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Konya'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde zemin kattaki iş yerinde çıkan yangın, 4 katlı binaya yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel