Konya'da İş Yerinde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

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Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde zemin kattaki iş yerinde çıkan yangın, 4 katlı binaya yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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