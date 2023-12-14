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Konya'da İş Yeri Sahibi Dolandırıcılara Karşı Mücadele Ediyor

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Konya'da bir işletmenin sosyal medya hesabının kopyalanması sonucu binlerce vatandaş dolandırıldı. İş yeri sahibi suç duyurusunda bulunarak dolandırıcılara karşı mücadele veriyor.

Konya'da, işletmesinin sosyal medyadaki hesabının dolandırıcılarca kopyalanarak vatandaşların mağdur edildiğini fark eden iş yeri sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesinde kadın giyim dükkanı işleten Haydar Sular, 27 Kasım'da bir vatandaşın kendilerini arayıp, sipariş verdiği ürünün gönderilmemesinden şikayetçi olması üzerine, iş yerinin sosyal medya hesabının kopyalandığını fark etti.

Dolandırıcılarca, işletmesinin kopyalanan sosyal medya hesabından binlerce vatandaşın "İndirimli ürün satıyoruz." yalanıyla dolandırıldığını öğrenen Sular, daha fazla kişinin dolandırılmaması için mücadele veriyor.

İş yeri sahibi Sular, AA muhabirine, kendilerine ulaşan mağdur sayısının 4 bin civarında olduğunu söyledi.

Bu süreçte ciddi zarara uğradıklarını aktaran Sular, "Tahminimize göre dolandırıcılar bu yöntemle hesaplarına 8 ile 10 milyon lira civarında para geçirdi. Pahalı ürünleri ucuza satıyorlarmış gibi gösterip vatandaşları ikna ederek dolandırıyorlar." dedi.

"Müvekkilim işlerini yapamaz hale geldi"

Sular'ın avukatı Sena Tan ise müvekkilinin, marka hakları ve kişisel verilerinin ihlal edilerek mağdur edildiğini belirtti.

Olaydan 2 gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"İş yerini arayan mağdurlarla dosya numarasını paylaşarak bunu bildiriyoruz. Müvekkilim işlerini yapamaz hale geldi. Sürekli mağdur olan vatandaşlara derdini anlatmakla meşgul. Dolandırıcılar tarafından kullanılan 11 İBAN numarasını ve bunları kullanan bazı kişileri de savcılığa bildirdik. Bu hesapların bazılarına tedbir konuldu, bazılarının ise araştırılması sürüyor."

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Konya Dolandırıcılık Suç Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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