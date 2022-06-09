Konya'da inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

Konya'da inşaatlardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Erenköy ve Sille Ak mahallesindeki üç inşaat alanından, inşaat demiri ile yalıtım malzemesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, şüpheli Ejder Ö. ile malzemeleri satın alan Ali K. yakalandı.

Ali K'nin deposunda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ejder Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ali K. hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.