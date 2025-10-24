Konya'da İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı
Beyşehir ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan H.S, dengesini kaybedince yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan H.S, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel