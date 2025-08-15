Konya'da İnşaatta Yangın: 1 İşçi Mahsur Kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir öğrenci yurdunun inşaatında çıkan yangında 1 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KONYA'nın Kulu ilçesinde yurt binası inşaatının çatı katında çıkan yangında 1 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alevlerde ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dinek Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatının çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi ve dumanın da etkisiyle 1 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ardından tedbir amaçlı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alevlerde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber- kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
