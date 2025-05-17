Konya'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu
Konya'nın Karatay ilçesindeki bir inşaatta, hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olayı ihbar edenlerin ardından gelen polis ekipleri, cesedin Emrah Urdemir'e ait olduğunu tespit etti. Urdemir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
KONYA'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta hareketsiz yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin, yakınlarının teşhisiyle Emrah Urdemir'e ait olduğunu belirledi. Urdemir'in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel