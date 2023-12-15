Konya'da İnşaat İşçisinin Elini Makineye Kaptırması Sonucu Parmak Kopması

Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, spiral makinesine elini kaptırarak bir parmağını kaybetti. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elini spiral makinesine kaptıran işçinin bir parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacı olarak çalışan Müslüm Ağırman, spiral makinesiyle kesim yaparken elini makineye kaptırdı.

Baş parmağı kopan Ağırman, diğer işçiler tarafından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağırman, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.