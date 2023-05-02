Konya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın ikinci katında çalışan Kadri B. (44) dengesini kaybederek düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kadri B. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel