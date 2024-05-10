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Konya'da inşaat halindeki binada ceset bulundu

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Konya'nın Karatay ilçesinde terk edilmiş bir binanın 11. katında ceset bulundu. Polis, cesedin kimin olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde inşaat halindeki binada ceset bulundu.

Alaaddin Kap Caddesi'nde inşaat halinde terk edilmiş bir binanın 11. katında ceset görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen kişiye ait cesedi, incelemenin ardından morga kaldırdı.

Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Karatay Konya Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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