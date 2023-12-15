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Konya'da İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Filistinli Çocuklar İçin Kermes Düzenledi

15 Aralık 2023 11:50 Güncelleme: 11:52 Abone Ol

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için kermes düzenledi. Okulun 5. sınıf öğrencileri, düzenlenen etkinlikte toplanan paraları Filistin'deki çocuklara gönderecek. Öğrenciler, düzenlenen kermesten dolayı mutlu olduklarını bildirdi.