Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ilk teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, Sultan Selim Camisi'nde teravih namazından sonra vatandaşlarla selamlaştı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, ramazanın tüm İslam alemi için sevinç ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Ramazan'ın manasını çocuklara da aşılamak için anne ve babalara önemli görevler düştüğünü aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı mutlaka teravihlere götürelim. Bu coşkudan yavrularımızı mahrum etmeyelim. Bu mübarek ayda Müslümanlar paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiler ve kardeşlik duygularımız daha da pekişir. Biz de Ramazan boyunca farklı camilerde hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hep birlikte güzellikler içinde bayrama ulaşırız."

Altay'a, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de eşlik etti.