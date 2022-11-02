Konya'da ilaçlanan evde zehirlenen çocuk hastanede öldü Güncel Haberler Konya'nın Meram ilçesinde, evde yapılan ilaçlamadan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti, anne ile kızının tedavisi sürüyor. Konya'nın Meram ilçesinde, evde yapılan ilaçlamadan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti, anne ile kızının tedavisi sürüyor. Gödene Mahallesi Hanedean Caddesi'nde iki gün önce haşerelere karşı ilaçlama yapılan evlerinde Fatma (37) ile çocukları Havva (12) ve Derya Hodoğlugil (8), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen anne ile kızlarının, evdeki ilaca maruz kalarak zehirlendikleri tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuklardan Derya Hodoğlugil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ile diğer kızının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Meram Konya Güncel Haberler

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