Konya'da İkinci El Kereste Deposunda Yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde ikinci el kerestelerin bulunduğu depoda çıkan yangın sonrası alevler teslim oldu. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yangın, Kulu- Konya karayolu üzerinde bulunan ikinci el kerestelerin bulunduğu bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Göcük'e ait kereste deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ve iş makinelerinin yardımıyla güçlükle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik akışı güçlükle sağlandı. Yangın sonrası hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - KONYA