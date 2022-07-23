Son dakika haberleri | İki trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı. Suriye uyruklu Mehmet el Handar, Seydişehir-Bozkır kara yolunda, İsmail Sağ yönetimindeki 42 DH 542 plakalı saman balyası yüklü kamyonun kasasından düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulansa Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Handar, durumunun ağır olması nedeniyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, Yaşar Balıkçı idaresindeki 42 K 1040 plakalı ticari araç, Yenicami Mahallesi Cemal Pabuççu Caddesi'nde, Hakan Uslu yönetimindeki 42 K 6860 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Balıkçı ile otomobildeki Elif Nur Uslu (12), Utkan Uslu (13), ve Musa Enes Halıcı (14) ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | İki trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.