Konya'da İki Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Suriye uyruklu sürücünün yönettiği otomobilin devrilmesi ve iki aracın çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu R.Ş. idaresindeki 06 MB 1003 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki E.S. (38), B.S. (6) ve A.S. (8) Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacıarmağan Mahallesi Antalya Caddesi'nde de iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücüler hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
