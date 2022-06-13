Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 tır ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ferhat Koyak yönetimindeki 01 ADT 767 plakalı güneş paneli yüklü tır, Seydişehir - Antalya kara yolunun 25. kilometresinde, karşı yönden gelen Ramazan Özkul'un kullandığı 51 BG 620 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan iki araç da Mehmet Bozyar yönetimindeki 70 AG 050 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özkul hayatını kaybetti, araçtaki eşi Aynur Özkul yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özkul, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Tragger Antalya Konya Güncel Haberler

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