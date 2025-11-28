Haberler

Konya'da İki Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 73 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da düzenlenen büyük bir operasyonda iki ayrı suç örgütüne ait 73 şüpheli gözaltına alınırken, 530 milyon TL'yi aşan mal varlıklarına el konuldu. Organize suçlarla mücadele ekipleri, kara para aklama suçundan şüphelileri yakaladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kara para suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Konya'da faaliyet gösteren 'Ç.' organize suç örgütünü deşifre etti. Örgüt liderleri H.Ç. ve İ.Ç. ile toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Konya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alınırken, 11 milyon 340 bin TL değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 TL nakit para, 12 bin 200 dolar, 1015 avro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin TL olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu.

KOM ekipleri ayrıca, liderliğini O.B. ve Ö.B.'nin yaptığı 'B.' organize suç örgütünü de deşifre etti. O.B. ve Ö.B.'nin aralarında bulunduğu 58 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 50'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla yaralama', 'Uyuşturucu ticareti' ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin TL olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

Haber-Kamera: KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
