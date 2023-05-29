Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.F.Ö, M.K, Y.E.U, B.K ve A.U. yaralandı. Sağlık durumu ciddi olan K.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.