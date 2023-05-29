Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 7 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.F.Ö, M.K, Y.E.U, B.K ve A.U. yaralandı. Sağlık durumu ciddi olan K.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.
T.U. idaresindeki 35 DHU 10 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağı'nda, K.K. yönetimindeki 07 LOG 25 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.F.Ö, M.K, Y.E.U, B.K ve A.U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddi olan K.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.