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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İdris Sayın idaresindeki (60) 42 AKT 135 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Yeni İtfaiye Binası önünde Havva Nur Bilgi yönetimindeki 42 ZS 116 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada İdris Sayın, Mustafa Sayın (62), Fevzi Sayın (86), Havva Nur Bilgi ve Ayşenur Ergin yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Havva Nur Konya Güncel Haberler

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