Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet G. idaresindeki 42 AKM 817 plakalı otomobil, Seydişehir Taşağıl Mahallesi güzergahında aynı yöne seyir halindeki Osman S. yönetimindeki 42 K 3163 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki sürücü ile otomobillerde bulunan Emine G. ve Kibriye S. yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.