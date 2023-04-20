Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Lütfi Ö. (21) idaresindeki 38 LH 691 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolu Seydişehir Oto Sanayisi çıkışında ters yönden gelen Cemile Y. (20) yönetimindeki 42 SLM 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet hastanesine kaldırıldı.