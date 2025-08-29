Konya'da İki Otomobilin Çarpışması: 4 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve yolculardan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Saim İ. idaresindeki 42 ATR 033 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'nde Halil A. yönetimindeki 42 ACL 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Arife K. ve Yetgin Ekrem E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
