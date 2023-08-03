Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 1. kilometresindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.O.E. yönetimindeki 42 AJU 218 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde Antalya çevre yolundan kavşağa çıkan D.K. idaresindeki 07 AVK 973 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 AVK 973 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan sürücüler ile 07 AV 973 plakalı otomobilde bulunan S.K. ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğu yaralı olarak kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.