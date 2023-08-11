Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kavşakta daha önce de birçok kaza meydana gelmişti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçede kullanıma açılmasıyla birlikte çok sayıda ölümlü, yaralamalı kazalarla gündeme gelmeye başlayan Beyşehir- Seydişehir karayolunun 1. kilometresindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 42 BDS 60 plakalı otomobil Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halinde iken muayene istasyonu kavşağına geldiğinde Antalya yönünden gelen ve çevre yolundan kavşağa çıkan N.Y. yönetimindeki 07 NZM 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 NZM 07 plakalı otomobil taklalar atıp refüj üzerine devrilerek ters dönerken, diğer otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan EK., M.K., Z.K., H.S. ve İ.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavşakta devrilen otomobilin emniyet kemeri takılı olan sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.