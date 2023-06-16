Konya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kudret K. idaresindeki 42 H 9125 plakalı otomobil, Beyşehir - Antalya kara yolunda Süleyman Ç. yönetimindeki 42 ADV 644 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet K, Kenan K, Ali K. ve Ayşe K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel